Il Castenaso esce sconfitto di misura con la Victor San Marino

CASTENASO-VICTOR SAN MARINO 2-3

ARBITRO: Damiano Nicotra di Finale Emilia.

RETI: 7' e 51' Ambrosini (S), 21' Marra (S), 75' aug. Monducci (S), 87' De Brasi (C)

Nel secondo match consecutivo tra le mura amiche il Castenaso cede alla capolista Victor San Marino. Una sfida che si è delineata nella prima frazione di gioco, ma i bolognesi non hanno mai mollato (2-3). Il Castenaso recrimina poi per due rigori sbagliati. Partenza in salita per il Castenaso che al 7' subisce gol da Ambrosini. I granata cercano di reagire, ma Marra raddoppia quando il cronometro segna il 21'. Poco prima la Victor fallisce un rigore. Alla mezz'ora rigore anche per i bolognesi, ma il portiere ospite neutralizza. Nella ripresa la squadra di Gelli gioca con orgoglio, ma l'avversario è sempre attento e segna nuovamente con Ambrosini. Al 75' Monducci provoca un autogol con un tiro in area. I granata premono e De Brasi accorcia su crossi di Magliozzi (87'). L'inerzia è dei nostri, ma il sogno di rimonta si infrange all'89' quando Jammeh sbaglia un rigore.