Il Castenaso espugna il campo del Cattolica

CATTOLICA-CASTENASO 1-2

CATTOLICA: Moscatelli, Giosué, Togni, Lo Bianco, Mariotti, Cuomo, Cestra (47' st Medici), Mastrogiacomo (45' pt Palumbo), Coppola, Battistoni (34' st D'Andrade), Ziroli (22' st Monetto). All. Pessina.

CASTENASO: Galetti, Grassi (30' st Ghiselli), Marchesi (18' st Veronese), Canova (40' st Verri T.), Greco, D'Errico (1' st Colli), Monducci (1' st De Brasi), Magliozzi, Raspadori, Tomassini, Jammeh. All. Gelli.

ARBITRO: Gianluca Andreoli di Bologna.

RETI: 2' pt Giosuè (CAT), 20' rig. e 40' Jammeh (CAS).

Bella vittoria in rimonta per il Castenaso, che espugna 2-1 la tana del Cattolica. Pronti via e gli ospiti vengono colpiti a freddo dal tiro dalla distanza di Giosuè, in rete al 2'. I romagnoli insistono e costringono Galletti al miracolo scheggiando pure la traversa, ma il Castenaso non sta a guardare e Canova, su assist di Jammeh, coglie il palo. Il primo tempo è intenso, anche se i granata sono sfortunati pure con D'Errico, che chiama in causa il portiere rivale. Nella ripresa la partita rimane davvero avvincente con diverse parate da parte di entrambi gli estremi difensori e i riminesi che colpiscono un altro legno. A ribaltare la contesa ci pensa Jammeh, che si procura e trasforma il rigore del pareggio e poi, nel finale di match, sfrutta un pallone di Canova per insaccare il definitivo sorpasso. Bene così, testa alla prossima contro la Tropical Coriano.