Castenaso sconfitto sul campo della Savignanese

SAVIGNANESE-CASTENASO 3-0

SAVIGNANESE: Fusconi, Zoffoli, Mazzarini, Lambertini, Malo, Onofri, Nicolini, Tola, Pacchioni, Vitalino, Franchini. All. Montanari.

CASTENASO: Aversa, De Brasi, Greco, Canova, Marchesi, Colussi, Bassoli, Raspadori, Jammeh, Grassi, Galetti. All. Gelli.

ARBITRO: Samuele Nazzicone di Ferrara.

RETI: 13' Malo rig., 16' Pacchioni, 37' Tola.

Cade a Savignano sul Rubicone il Castenaso. Una gara già decisa nella prima frazione di gioco con i bolognese sotto di tre gol e dopo mai capaci di raddrizzare la contesa. Inizio non facile per i ragazzi di Gelli che in tre minuti subiscono due gol. Prima De Brasi commette fallo in area su Malo. Dagli 11 metri lo stesso Malo trasforma (13'). Poi è Picchioni in tap in a raddoppiare. I granata tentano la reazione, ma al 37' Malo pesca Tola che batte Aversa. Ripresa con subito tre cambi per invertire la rotta, ma il risultato non cambia. Domenica prossima al Negrini arriva il Bentivoglio.