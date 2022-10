Castenaso show, superato il Masi Torello Voghiera 1-5

MASI TORELLO VOGHIERA-CASTENASO 1-5

MASI TORELLO VOGHIERA: Campi, Catozzo, Medi (1’ s.t. Sarto), Molossi, Franceschini F., Valesani, Fregnani (63’ Vitali), Quarella (70’ Benini), Negri, Marongiu (1’ s.t. Franceschini S.), Cazzadore (75’ Mangherini). All. Biagini.

CASTENASO: Aversa, Magliozzi (71’ De Brasi), Bassoli, Orsini (9’ Grassi), Greco, Marchesi, Verri, Monducci (76’ Canova), Sartori, Jammeh (53’ Nanetti), Colli (78’ Raspadori). All. Gelli.

ARBITRO: Hafidi da Ravenna.

RETI: 3’; 20’; 29’ Jammeh (C), 46’ Negri (M), 76’ Sartori (C), 85’ Raspadori (C).

Altra vittoria splendida per il Castenaso, che vince 5-1 sul terreno del Masi Torello Voghiera e guadagna tre punti importanti. Grande avvio dei bolognesi, che partono a razzo e volano via nei primi minuti grazie allo show di un imprendibile Jammeh, autore di una partenza fenomenale e in rete tre volte in meno di 30' (al 2', al 19' e al 29' con una grande azione, assist di Colli). Complice l'espulsione di Valesani al 32', rosso che lascia in 10 uomini gli avversari, il match si rivela già dopo mezz'ora in completa discesa per la truppa di mister Gelli. Finale di frazione e ripresa in totale controllo per i bolognesi, che subiscono il gol di Negri a inizio secondo tempo ma, complice anche il secondo rosso rivale a Franceschini F., non soffrono mai veramente le sortite ferraresi. C'è tempo per la festa di Sartori con una grande azione personale al 74’ e infine Raspadori, in rete all'85' su un pallone ribattuto dal palo su un tiro di Canova.