Il Castenaso supera di misura la Futball Cava Ronco

CASTENASO-CAVA RONCO 1-0

ARBITRO: Marco Melloni di Modena.

RETI 61' Jammeh.

Affermazione di misura per il Castenaso, che doma 1-0 la Futball Cava Ronco davanti al pubblico amico. Primo tempo d'attacco da parte dei bolognesi che preme con costanza e tiene in scacco per lungo tempo i forlivesi, sprecando almeno 3 o 4 nitide chance, compreso un uno contro uno di Monducci, a tu per tu con il portiere romagnolo Carroli. Solo appena prima dell'intervallo un'occasione per gli ospiti, che però dentro l'area non trovano il bersaglio grosso. Finalmente nella ripresa i granata raccolgono i frutti dei loro sforzi e al 61' Jammeh trova la via del gol portando in vantaggio i compagni. Finale in scioltezza con il Castenaso che amministra in completo controllo navigando tranquillo verso un successo meritato.