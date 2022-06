Colpo per il Persiceto 85, torna Marco Limongelli

Il primo colpo di mercato del DS Grimaldi per rinforzare il Persiceto 85 è un gradito rientro. Alla corte di mister Cardarelli torna infatti Marco Limongelli, volto conosciutissimo a San Giovanni in Persiceto. Marco, esperto centrocampista classe 1989, ha infatti militato in biancoazzurro per ben 6 stagioni tra il 2013/2014 e il 2018/2019 contribuendo in maniera fondamentale al salto dalla Prima Categoria alla Promozione nell’indimenticabile stagione dei record 2015/2016. Mediano di grande duttilità e dinamismo, Limongelli, in passato nei suoi inizi tra i senior in forza alla vecchia Persicetana e al Corticella e proveniente dal Basca dopo l’esperienza alla Centese, contribuirà sicuramente a migliorare l’assetto della squadra.