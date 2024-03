Verso Bologna-Salernitana, Motta: “Vogliamo continuare su questa strada”

Terminata la lunga parentesi dedicata alle partite delle selezioni nazionali, il Bologna si appresta a tornare in campo per sfidare la Salernitana del neo tecnico Colantuono nel lunch kick-off del 30° turno di questa Serie A 2023-2024. In un Dall’Ara che si preannuncia bollente, i rossoblù dovranno prestare molta attenzione all’orgoglio di una compagine ferita e alla voglia di rivalsa di un gruppo che ormai da tanto tempo annaspa nelle paludose acque del fondo classifica.

Avversario ostico

Come di consueto, ad introdurre la sfida ci ha pensato il tecnico degli emiliani nel classico appuntamento dell’antivigilia: “Giocheremo contro una squadra complicata, che si sta lottando per la salvezza”, ha chiarito subito il mister, “mi aspetto un match complesso, contro un avversario che ha diverse individualità importanti e che adesso potrà contare anche sugli stimoli dettati dal nuovo allenatore. Tuttavia”, ha ribadito Motta, “noi saremo pronti ad affrontare questa sfida, sia dal punto di vista fisico che sotto l’aspetto mentale”.

Out Beukema, Zirkzee in gruppo

Scendendo più nel dettaglio, l’infortunio del difensore centrale olandese limiterà al massimo le scelte nel reparto difensivo, mentre per la zona offensiva Motta si ritroverà un Zirkzee scalpitante e volenteroso di riprendersi un posto da titolare: “Joshua l’ho visto bene dopo il piccolo fastidio muscolare e valuteremo quanto e come potrà contribuire alla nostra causa lunedì. È carico”, ha concluso il tecnico, “ma non solo lui: ci sono anche Odgaard e Castro pronti per giocare e farò la scelta migliore per la squadra”.