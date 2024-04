Verso Bologna-Udinese, Motta: “Entusiasmo, ma usando sempre la testa”

A meno di 48 ore dalla fondamentale sfida interna contro l’Udinese, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Casteldebole introducendo la gara nel consueto appuntamento dell’antivigilia.

Voglia di rivalsa

Dopo i doverosi complimenti di rito post Roma, inevitabile partire da quel 3-0 incassato quattro mesi fa, in quella che resta la peggior sconfitta stagionale dei rossoblù. “All’andata loro fecero una super prestazione, dimostrando grande pericolosità in transizione. Conosciamo le loro capacità e anche ieri, nonostante la sconfitta, hanno dimostrato di essere una squadra di valore. Dovremo dare il massimo per portare la partita sui nostri binari e fare felici i nostri tifosi. Che confronto mi aspetto? Sinceramente una gara totalmente differente rispetto a quella contro i giallorossi”, ha proseguito il mister, approfondendo ulteriormente il concetto. “L’Udinese cercherà di difendersi in blocco per poi ripartire e farci male in contropiede: bisognerà giocare con entusiasmo, ma anche con tanta intelligenza e tanta lucidità”.

La forza del gruppo

Detto che Motta resta (giustamente) abbottonato sul discorso Champions (“penso solo all’Udinese e a lavorare per regalare un pomeriggio di gioia alla nostra gente”), il discorso è successivamente virato sulla solidità di uno spogliatoio unito che sta vivendo un sogno collettivo. “I ragazzi lavorano tantissimo e tutti danno il massimo per guadagnarsi il posto, alzando così contemporaneamente il livello generale. L’ambiente è sano e questo, ovviamente, ci aiuta: il rispetto tra loro è fondamentale e questa sarà la nostra strada fino alla fine”.

Finalmente Adama

Infine, prima di concludere la conferenza, Motta si è soffermato sul ritorno in gruppo di Adama Soumaoro, rientrato ad allenarsi coi compagni a distanza di un anno dal brutto infortunio: “L’ho visto bene, con il sorriso e tanta voglia di tornare in campo. La sua grande attitudine”, ha chiosato l’italo-brasiliano, “lo ha portato a dare sempre qualcosa in più, scalpitando per recuperare. Questa sua forza mentale è straordinaria e potete trovare conferma in chi lo ha seguito nel suo percorso di riabilitazione quotidiano. Sono davvero contento e altrettanto sicuro che tornerà forte come prima”.