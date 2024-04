Verso Frosinone-Bologna, Motta: “Dovremo limitare la loro energia iniziale”

Smaltita la sbornia emotiva dovuta al rotondo 3-0 rifilato alla Salernitana nel giorno di Pasquetta, in casa Bologna è già tempo di pensare alla prossima gara di campionato. Avversario dei rossoblù in questo 31° turno di Serie A, l’ostico Frosinone guidato da Eusebio Di Francesco. Squadra scorbutica, che ha costruito la sua attuale posizione di classifica conquistando tra le mura amiche dello “Stirpe” ben 21 dei suoi 25 punti attuali. Tuttavia, a discapito del buonissimo rendimento interno, la formazione ciociara naviga ancora pericolosamente al terzultimo posto in coabitazione con l’Empoli e dunque dovrà disperatamente provare a sgambettare la formazione felsinea per allontanarsi dalla zona pericolosa. Il Bologna, però, non sarà solo in questa lunga trasferta laziale, perché ad accompagnare Ferguson e compagni ci saranno oltre 1.000 supporters emiliani, capaci di bruciare tutti i tagliandi disponibili in appena mezz’ora dalla messa in vendita sui canali ufficiali.

Avversario da non sottovalutare

Come sempre, ad introdurre la gara ci ha pensato il mister italo-brasiliano ai microfoni di Casteldebole nel consueto appuntamento dell’antivigilia: “Sarà un match complicato, pieno di insidie”, ha specificato subito l’allenatore. “Noi dovremo essere concentrati per fare una super partita, il resto non conta. Al di là della loro posizione”, ha proseguito il mister, “sappiamo che affronteremo una squadra organizzata e con tanti giovani di talento in rampa di lancio: giocheranno in casa e metteranno tanta verve all’inizio della gara e noi dovremo essere bravi a contenerli sin da subito. Servirà grande concentrazione”.

Tifosi al top

Come detto, la squadra sarà seguita da tantissimi sostenitori anche in questa trasferta e Motta ha voluto sottolineare la grande importanza del popolo rossoblù: “L’entusiasmo dei tifosi e della città sono benzina pura per noi”, ha concluso il tecnico, “stiamo attraversando un momento fantastico e non possiamo chiedere altro ai nostri tifosi. Ci danno una grande mano e noi dovremo approfittare del momento in maniera giusta”.