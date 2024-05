Verso Napoli-Bologna, Motta: “Testa libera e gambe fresche”

Cresce la febbre per la super sfida in programma all’ombra del Vesuvio sabato pomeriggio alle ore 18. Un duello mai banale, che in questo fine settimana metterà in palio molto più dei classici tre punti: una vittoria dei rossoblù ed un risultato utile dell’Atalanta contro la Roma nella partita del giorno successivo, infatti, consegnerebbero ai bolognesi la matematica certezza di partecipare alla prossima Champions League, realizzando così un sogno inseguito per oltre mezzo secolo. Per tentare l’impresa in terra campana, Zirkzee e compagni saranno spinti da oltre 1.000 supporters al seguito, ormai presenti in gran numero in tutti gli stadi d’Italia per sostenere gli undici in maglia felsinea.

Contro una big con la testa sgombra

Impresa ovviamente non semplice, come sottolineato anche dal tecnico italo-brasiliano nel consueto appuntamento con la stampa dell’antivigilia: “Ci siamo preparati per affrontare una squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato e che sicuramente è un top club della nostra Serie A”, ha specificato subito Thiago. “Siamo freschi di gambe e liberi di testa, con una bella responsabilità ma senza pressioni, perché quelle sono sulle spalle delle altre squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo”, ha ribadito ancora una volta il mister felsineo. “Oggi siamo a questo punto e vogliamo continuare su questa strada. Nessuno ad inizio stagione poteva immaginare un cammino del genere: abbiamo già fatto la storia, ma ora possiamo raggiungere qualcosa di incredibile".

La squadra di Calzona

“Affronteremo una formazione forte in tutti i reparti, che gioca molto con la palla e che crea tante occasioni”, ha proseguito il tecnico, virando il discorso sui prossimi avversari. “Bisognerà essere connessi durante tutto l’arco del match e capire quando ci sarà da pressare e quando da attendere. Servirà la massima concentrazione per giocare il nostro solito calcio e far felici i nostri tifosi”.

Supporto del popolo rossoblù

A proposito di tifosi: come detto, al Maradona ci saranno tanti sostenitori felsinei e Motta ci ha tenuto a sottolineare il bel rapporto con la piazza. “Dopo Torino i ragazzi erano un po’ giù di morale, visto che vogliono sempre vincere ma chiaramente non sempre è possibile. La nostra gente c’è stata vicino e i tifosi sanno cosa hanno fatto i ragazzi in questa straordinaria stagione. Ci danno sempre tanta energia e ci saranno fino alla fine”.