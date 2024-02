Verso Bologna-Fiorentina, Motta: “Sfruttiamo l’entusiasmo del pubblico”

Nemmeno il tempo di godersi la roboante vittoria per 4-0 contro il Lecce, che il Bologna si appresta a tornare in campo per sfidare la Fiorentina nel recupero del 21° turno di questa Serie A 2023-2024. Un duello storicamente sentitissimo, che mai come quest’anno offrirà punti dal peso specifico enorme per agguantare la cosiddetta Eurozona. Su entrambi i versanti dell’Appennino, infatti, si sogna un posto fra le prime sei, dal momento che l’attuale classifica recita Bologna quinto con 39 punti e Fiorentina settima con 37. Classico match da tripla, dunque, che il Bologna proverà a fare suo con l’ausilio di un Dall’Ara che si preannuncia incandescente.

Avversario dal roster importate

Come di consueto, ad introdurre la partita (la terza stagionale tra rossoblù e toscani, coi Viola in serie positiva tra girone di andata e Quarti di Coppa Italia), ci ha pensato Thiago Motta nel rituale appuntamento della vigilia: “Il passato è passato e ora dobbiamo guardare al presente. Sappiamo che affronteremo una squadra di livello, che magari punta al risultato con un metodo diverso dal nostro, ma che segue molto bene i dettami del proprio allenatore. Rispetto alle precedenti sfide, loro avranno un giocatore di livello come Belotti, importantissimo dentro l’area di rigore. Ma non solo”, ha chiarito subito il tecnico italo-brasiliano, “perché la Fiorentina è una formazione costruita per raggiungere i piani alti della classifica: una squadra aggressiva, che indirizza bene il pressing, tentando di non fare giocare l’avversario. Dovremo essere pronti ad uscire sin dal primo minuto dalla loro pressione. Dal canto nostro, posso dire che giocheremo come sempre, cavalcando il grande entusiasmo del nostro pubblico”.

Fabbian e le “guardie svizzere”

Immancabile, poi, la solita carrellata sui singoli, a partire dall’ottimo momento che sta vivendo l’ex centrocampista della Reggina Giovanni Fabbian: “Un ragazzo forte, disponibile e che si allena sempre al massimo. Ha fisico e tecnica: sta migliorando giorno dopo giorno e per questo sta scendendo in campo con molta continuità in questo periodo della stagione”. Discorso che, successivamente, è virato poi sul trittico elvetico, a cominciare dall’esterno Dan Ndoye rientrato proprio domenica pomeriggio contro i salentini dopo il lungo infortunio: “Persona stupenda, che in campo ha caratteristiche un po’ “passate di moda”, di quelle che piacciono a me. Un giocatore capace di saltare l’uomo e andare sul fondo a crossare, qualità che ultimamente sono sempre più rare nel calcio per via dello schema con gli esterni offensivi a piede invertito”. Parole al miele, insomma, subito distribuite anche al connazionale Michel Aebischer: “Un calciatore che ammiro tantissimo: è calcisticamente molto intelligente e bravo ad adattarsi in tanti ruoli. La sua duttilità ci offre tante opzioni e questo è un vantaggio per la squadra”. Per chiudere, infine, con un parere sull’esperto Remo Freuler, leader silenzioso dello spogliatoio rossoblù: “È arrivato alla fine dell’estate con un grande curriculum internazionale e si è immediatamente inserito nel gruppo, parlando coi vecchi e dando suggerimento ai giovani. La sua attitudine funge da esempio per tutti”.