Verso Bologna-Verona, Motta: “Concentrazione massima”

Dopo lo straordinario blitz dell’Olimpico, il Bologna riabbraccia il suo stadio per sfidare lo spinoso Hellas Verona diretto da Marco Baroni. Seppur impantanati nei bassi fondi della classifica e con una serie di problemi societari interni, la formazione veneta ha già dimostrato di non volersi arrendere e gli ultimi due risultati utili consecutivi (soprattutto il 2-2 casalingo con la Juventus del turno precedente) sono lì a testimoniarlo. Per i rossoblù, dunque, non sarà certo una passeggiata.

Non sottovalutare l’Hellas

Come di consueto, è stato il tecnico rossoblù ad introdurre la sfida nel classico appuntamento della vigilia, parlando proprio delle difficoltà del prossimo match: “Il Verona è una formazione in grande forma e considero Baroni un ottimo allenatore. È una squadra che sa quello che vuole e gli ultimi risultati sono dalla loro parte: servirà massima concentrazione”, ha chiarito immediatamente il mister felsineo. “Non solo sanno chiudersi, ma verranno a pressare alto e si sono compattati a livello di gruppo dopo le vicende del mercato invernale”.

Stadio pieno

Il Dall’Ara, ovviamente, cercherà di essere un fattore e Motta lo sa: “Sarà una bella responsabilità per noi avere tanta gente alla partita e i ragazzi dovranno dare tutto per la nostra gente. Saremo pronti per fare una grande gara. Ci siamo preparati per questo e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo”.

Emotività

Infine, poi, dopo la solita ed immancabile carrellata sul momento positivo di alcuni singoli, è toccato proprio al mister italo-brasiliano esternare qualche emozione in più: “Sono umano e passionale: quando dalla panchina vedo alcune cose in campo, in particolar modo quando vedo i ragazzi che si aiutano e che si sacrificano l’uno per l’altro, mi riempio d’orgoglio. Il momento più bello è quando noto il loro senso di competizione e quella voglia di lottare contro tutti. Durante la partita vivo al 200% e poi mi vado a rivedere successivamente le partite con più calma. L’affetto del pubblico? Una roba incredibile, che probabilmente non penso di meritarmi: sono grato per quello che mi stanno regalando i tifosi”.