Verso Roma-Bologna, Motta: “Champions? Pensiamo solo alla prossima gara”

L’attesa è ormai giunta al termine: tra 48 ore, il Bologna scenderà in campo nella Città Eterna per sfidare i giallorossi capitolini in una sorta di vero e proprio spareggio valido per aggiudicarsi il quarto posto in classifica. Una partita dal peso specifico enorme, anche se gli ottimi i risultati internazionali delle squadre italiane hanno ormai garantito l’approdo in Champions anche alla quinta forza del campionato.

Testa esclusivamente a questo match

Come di consueto, però, Motta si è concentrato unicamente sui prossimi avversari, senza perdersi in calcoli ancora troppo lontani nel tempo: “La Roma è una squadra molto forte, che affronterà il Leverkusen in semifinale di Europa League dopo aver eliminato il Milan. Hanno giocatori di grande qualità, soprattutto fra le linee e stanno attraversando un buon momento di forma. Non dimentichiamoci che sono una delle big del nostro campionato e noi dovremo fare la nostra partita senza pensare ad altre cose, perché in questo momento il resto non conta”.

L’assenza dello scozzese

“Nessuno è come Lewis (Ferguson ndr), ma qualcuno avrà la possibilità di giocare e di mettersi in mostra con le proprie caratteristiche senza snaturare il nostro concetto”, ha poi aggiunto il tecnico. “Sceglierò in base al momento, ovviamente per il bene della squadra. Il capitano? Lo vedrete in campo, perché nello spogliatoio non l’ho ancora comunicato allo spogliatoio”.

Responsabilità senza pressione

Chi sostituirà l’ex Aberdeen lo vedremo, ma intanto Motta ha voluto evitare di appesantire ulteriormente l’ambiente: “Sappiamo cosa dobbiamo considerare e cosa no”, ha concluso il mister italo-brasiliano. “Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi, preparando al meglio una partita alla volta. Abbiamo una bella responsabilità, ma non certo pressione: quella è sulle spalle dei club che ad inizio stagione sono partiti con obiettivi importanti”.