Verso Torino-Bologna, Motta: “Partita scomoda, contro un avversario solido”

Archiviato il discusso pareggio interno contro l’Udinese, il Bologna si appresta a scendere in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare la formazione piemontese nel 35° turno di questa Serie A 2023-2024. Per portare a casa punti in un duello che si preannuncia spigoloso e senza esclusione di colpi, i rossoblù potranno contare sulla spinta di oltre 2.000 tifosi felsinei, pronti ad invadere il capoluogo sabaudo per sostenere anche questa quartultima fatica di Zirkzee e compagni.

Avversario di spessore

Ad introdurre questa delicatissima sfida in chiave europea ci ha pensato, come sempre, il tecnico Thiago Motta nel consueto appuntamento della vigilia: “Siamo pronti per affrontare una squadra molto scomoda, allenata da un ottimo allenatore. Juric è bravo tatticamente e straordinario dal punto di vista motivazionale”, ha detto subito il mister, complimentandosi con l’amico-collega. “Sono anni che consente al Torino di avere una buona continuità di risultati e questo non è concetto scontato per nessuno”.

Dritti fino in fondo

Comunque andrà questo rush finale, il Bologna ha già staccato il pass per una delle prossime competizioni continentali, anche se ormai non è più possibile nascondersi sulla portata di quello che strada facendo è diventato l’ambizioso obiettivo stagionale. “È vero che siamo già in Europa a distanza di 22 anni dall’ultima volta, ma non siamo ancora sazi”, ha poi aggiunto il mister, “abbiamo una bella responsabilità, ma nessuna pressione. Ad inizio anno non avevamo questo tipo di obiettivo, perché il nostro scopo era quello di fare il prima possibile i 40 punti per poi ragionare, magari facendo divertire i tifosi. Ragionando partita dopo partita, invece, ora siamo vicini a riscrivere la storia, ma ripeto: la pressione non è su di noi, ma su altri club”.

Il belga on fire

Pressione che, probabilmente, Saelemaekers si è scrollato di dosso solo ultimamente, dimostrando a tutti di essere un calciatore imprescindibile per questa formazione. “È un giocatore importante per noi, conoscevamo già il suo spessore tecnico e forse quando è arrivato sentiva un po’ di tensione perché voleva dimostrare subito il suo valore”, ha aggiunto Thiago parlando del suo esterno offensivo. “Adesso sta bene e si vede. Non solo lui, però, penso ad esempio anche a Freuler, pedina fondamentale per il nostro gioco”.

Crescita esponenziale

Inevitabile, dopo questa parentesi dedicata ai singoli, allargare il ventaglio dei complimenti a tutto lo spogliatoio: “La cosa che mi rende maggiormente orgoglioso, però”, ha concluso il tecnico, “è che siamo diventati un gruppo molto maturo, che capisce cosa fare a seconda del momento della partita e dell’avversario che abbiamo di fronte: sappiamo quando c’è da pressare o quando da c’è da difendere dietro. E questo lo decidono loro in maniera collettiva, dimostrando sul campo di aver raggiunto un livello altissimo di attitudine mentale”.