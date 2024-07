Bologna, senti Holm: “La Champions? Un sogno”

Giunto in rossoblù circa una decina di giorni fa, il primo acquisto del mercato estivo felsineo è stato ufficialmente presentato questo pomeriggio con una breve conferenza stampa tenutasi al centro tecnico Niccolò Galli. Diversi gli argomenti toccati dall’ex atalantino, che ha parlato del suo approdo a Bologna, del connazionale Karlsson e della sua esperienza alla corte del maestro Gasperini, allenatore chiave nel suo processo di crescita .

Grande opportunità

Dopo una breve introduzione di Marco Di Vaio, Holm ha parlato subito (un po’ in italiano e un po’ in inglese) del suo approdo sotto le Due Torri: “Considero questa una grande opportunità, perché Bologna è un club storico della Serie A e appena si è creata l’occasione non ci ho pensato due volte. Ci sarà la Champions da affrontare e questo per me è un sogno che si realizza”. In rossoblù troverà il connazionale Karlsson, per il quale, successivamente, ha utilizzato parole al miele: “Jesper è un grande giocatore e un bravo ragazzo fuori dal campo. Ovviamente il primo anno in Italia non è mai facile per nessuno, ma di sicuro dimostrerà il suo valore quando l’allenatore gli darà l’occasione”.

A scuola da Gasperini

Difficoltà che ha trovato inizialmente anche lo stesso Holm, che poi ha raccontato della sua esperienza con Gasperini, figura fondamentale nel suo percorso di crescita: “Con lui sono migliorato a livello mentale, mi ha aiutato a diventare un professionista a tutto tondo, obbligandomi ad essere sempre concentrato e a lavorare duro giorno dopo giorno. Il mio ruolo? Da giovane ho giocato in diverse posizioni, ma principalmente sono un terzino destro nella difesa a quattro o a cinque”.

La “Mecca” culinaria

Infine, una piccola battuta sulla città che ancora non ha avuto il piacere di visitare: “Adesso ci stiamo allenando due volte al giorno e quindi il tempo è poco, ma Karlsson mi ha detto che il centro è bellissimo e soprattutto che questa è la “Mecca” del cibo, per cui sono arrivato nel posto giusto”.