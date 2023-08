Coppa Italia: domani sera il Bologna ospiterà il Cesena

Comincerà con un sentitissimo derby emiliano-romagnolo il cammino del Bologna Football Club in questa edizione della Coppa Italia 2023-2024. Nel match valido per i trentaduesimi del tabellone, infatti, si sfideranno i rossoblù diretti da Thiago Motta e i bianconeri di mister Domenico Toscano, reduci dal rocambolesco passaggio del turno ai danni dell’Entella dopo una serie infinita di calci di rigore.

Tra i 24 convocati anche Van Hooijdonk

Ancora senza i lungodegenti Orsolini e Barrow, con Raimondo appena dirottato in prestito alla Ternana e Vignato ormai fuori rosa, per affrontare il “Cavalluccio” il tecnico italo-brasiliano ha deciso di convocare un ventaglio di 24 giocatori. Tre portieri (Skorupski, Ravaglia e Bagnolini), nove difensori (Beukema, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Stivanello e Sosa), otto centrocampisti (Aebischer, Dominguez, El Azzouzi, Ferguson, Moro, Pyyhtia, Schouten e Urbanski) e appena quattro attaccanti (Arnautovic, il giovane Ravaglioli, Van Hooijdonk e Zirkzee).

Le parole di Motta

Scelte obbligate o quasi, che l’allenatore rossoblù ha commentato nella classica presentazione pre-partita, in una vigilia caratterizzata dalla “grana” Arnautovic esplosa dopo le recenti dichiarazioni del fratello-procuratore. “Marko sta bene e domani giocherà sicuramente”, ha precisato subito Motta. “Lui e la società sanno come la penso a riguardo. Ho convocato Van Hooijdonk perché si allena sempre bene, ma anche qui sappiamo tutti che dovrà trovare un’altra sistemazione per cercare più continuità”. Un discorso che non poteva esimersi dal toccare anche altri tasti dolenti, come quello relativo a Musa Barrow: “A breve tornerà disponibile, ma sul suo futuro dovranno prendere una decisione Di Vaio, Sartori e Fenucci e dovranno farlo per il bene del club e della squadra”. Infine, un pensiero più ampio rivolto al mercato e alla verosimile necessità di dover cedere Schouten e/o Dominguez per rientrare nel bilancio aziendale: “Ci sono alcuni giocatori fondamentali che potrebbero partire e mi dispiace, ma queste cose l’allenatore le deve lasciare alla dirigenza. L’importante è che non ci siano giocatori scontenti nello spogliatoio. Sappiamo anche che ci serve un laterale sinistro da aggiungere alla rosa e ci penserà la dirigenza. La mia priorità è rivolta al Cesena, perché vogliamo vincere per passare il turno e regalare una gioia alla nostra gente”.

Allerta massima

Partita ricca di fascino e tradizione, dunque, ma anche di grande preoccupazione per quanto concerne l’ordine pubblico. Come è noto, le due tifoserie non si amano particolarmente e già da qualche giorno sui social tanno rimbalzando messaggi poco rassicuranti: con più di diecimila supporters sugli spalti e oltre mille cesenati attesi nel settore dedicato agli ospiti, le autorità dovranno raddoppiare gli sforzi per evitare possibili focolai di tensione. Nella speranza che tutto possa restare all'interno del recinto della sana rivalità sportiva, si ricorda che la gara sarà diretta dal signor Manganiello di Pinerolo e che sarà trasmessa in chiaro su Italia 1.