LIVE | Coppa Italia, Bologna-Cosenza 0-0: panchina per Barrow e Orsolini

Comincia ufficialmente la stagione 2022-2023: il Bologna scende in campo per il primo turno di Coppa Italia e lo fa sfidando il Cosenza. Mihajlovic, che sarà in panchina, sorprende nelle scelte iniziali: non Barrow e Orsolini, provati nell’allenamento a porte aperte, ma Soriano e Sansone insieme ad Arnautovic per completare il tridente di centrocampo. Lykogiannis sulla sinistra invece di Cambiaso, Bonifazi confermato in difesa e Schoutencon Dominguez in mediana.

Da sottolineare la grande accoglienza per mister Mihajlovic: al suo ingresso in campo, tutto lo stadio lo ha accompagnato con un lungo e fragoroso applauso.

Bologna-Cosenza, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo

1' - Partiti! Comincia la stagione del Bologna.

Bologna-Cosenza, il tabellino live

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Lykogiannis; Soriano, Sansone; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Angeli, Amey, Motolese, Mbaye, Cambiaso, Stivanello, Kasius, Aebischer, Urbanski, Orsolini, Vignato, Raimondo, Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Cosenza (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Vaisanen, Rigione, Panico; Voca, Florenzi, Vallocchia; Brignola, Larrivey, D’Urso.

A disposizione: Lai, Sibilano, Meroni, Martino, Venturi, La Vardera, Hristov, Prestianni, Brescianini, Kongolo, Butic, Arioli, Zilli.

Allenatore: Davide Dionigi.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Assistenti: Massara, Cortese.

IV Uomo: Bonacina.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Muto.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.

Foto Bologna FC