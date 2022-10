Coppa Italia Minetti, la Valsanterno supera ai rigori il Medicina Fossatone

MEDICINA FOSSATONE-VALSANTERNO 1-1 (4-5 d.c.r.)

MEDICINA FOSSATONE: Stanzani, Capece, Dradi (17’ st Dal Fiume), Alpi (29’ st Castagnini G.), Castagnini R., Del Fiore, Savini (1’ st Dall’Olio), Hashem, Randi (19’ pt Tedesco), Boschi (9’ st Nerzu), Bali. All.: Geraci.

VALSANTERNO: Tonini A., Franceschelli, Sini, Zaganelli, Betti (19’ st Rontini), Bontebugnoli (29’ st Nati), Pasotti, Valentini (22’ st Caroli), Gurioli (22’ st Di Mauro), Tonini M., Cornacchia. All.: Tronconi.

ARBITRO: Cacchi di Cesena.

RETI: 10’ pt Boschi (M), 17’ st Tonini M. (V).

Primo tempo avaro di emozioni ma capace di sbloccarsi dopo appena 10’. Alla prima occasione, cambia così il risultato: discesa di Bali sulla sinistra e cross al centro per Boschi che trafigge l’estremo difensore ospite. Vantaggio giallorosso e gara apparentemente in discesa. Ma non è così perché cala il Medicina Fossatone e cresce la Valsanterno. I tentativi poco precisi di Franceschelli prima e Tonini poi, arrivati nella seconda parte della prima frazione, sono l’antipasto della ripresa. Esce meglio dai blocchi la Valsanterno, in particolare Tonini che, dopo averci provato con scarsa precisione col suo mancino, trova la gioia personale segnando la rete del pareggio: cross perfetto di Sini per la testa del numero dieci che non lascia scampo a Stanzani. Galvanizzato dal gol, Tonini ci prova in altre due occasioni ma prima Stanzani respinge (66’) e poi il tiro del 10 non è preciso e termina a lato di poco (76’). Al minuto 80, torna ad affacciarsi il Medicina Fossatone ma sul doppio tentativo di Bali è prodigioso l’altro Tonini in campo, quello che gioca in porta. E così la gara scivola ai calcia di rigori, dove a spuntarla è la Valsanterno.