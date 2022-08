Coppa Italia Serie D, il Corticella cade ai rigori con lo United Riccione

UNITED RICCIONE-CORTICELLA 1-1 (6-5 d.c.r.)

UNITED RICCIONE: Pezzolato, Colombo, Colacicchi, Biguzzi, Contessa (38’st Scrosta), Abonckelet (43’st Padovan), Benedetti, Panaioli (15’st Lordkipanidze), Zappa (25’st Silvestri), D’Antoni, Ferrara (33’st Gambino). All.: Gori.

CORTICELLA: Bruzzi, Tcheuna, Chmangui, Essel, Ercolani, Campagna (29’st Casazza), Marchetti (30’st Leonardi), Menarini, Amayah (33’st Salvatori), Trombetta, Lahrib. All.: Miramari.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona

RETI: 27’pt Benedetti (rig.), 36’st Trombetta.

Non sono bastati i tempi regolamentari a decretare la vincitrice tra United Riccione e Corticella, nel match valevolo per il turno preliminare di Coppa Italia della Serie D andato in scena allo stadio Brigo di Morciano di Romagna. I riminesi, infatti, l'hanno sputata soltanto ai calci di rigori per 6-5, dopo che nei 90' la gara è terminata con il punteggio di 1-1. A portarsi in vantaggio è stato proprio il Riccione al 27' con Benedetti, che ha realizzato un calcio di rigore. Il Corticella ha provato a ristabilire la parità, ed al 36' della seconda frazione di gioco gli sforzi sono stati premiati con la rete di Trombetta. Alla lotteria dei rigori è stato, poi, fatale l'errore di Casazza che ha centrato il palo, mentre il Riccione ha fatto cinque su cinque.