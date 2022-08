Coppa Italia Serie D, il Mezzolara esce sconfitto con il Carpi

CARPI-MEZZOLARA 1-0

CARPI: Balducci, Sabbatini (88′ Ferraresi), Boccaccini, Calanca, Laamane, Yabrè, Bouhali, Olivieri (58′ Beretta), Cicarevic (69′ Ranelli), Arrondini (80′ Villa), Stanco (58′ Sall). All.: Bagatti.

MEZZOLARA: Wangue, Cavina, De Melo, Dall’Osso, Garavini, Landi, Roselli (75′ Cuoghi), Bertani (82′ Russo), Dalmonte (62′ Montalbani), D’Este (39′ Mekhchane), Bocchialini (62′ Jassey). All.: Nesi.

ARBITRO: Luca Selvatici di Rovigo.

RETI: 55′ Boccaccini.

E' subito terminata l'avventura in Coppa Italia di Serie D per il Mezzolara, che sul campo dello stadio Cabassi è stato sconfitto di misura con il Carpi. A provarci di più nella prima frazione di gioco sono stati proprio i bolognesi, ma a mancare è stata la lucidità per sbloccare il l'incontro. Sul finire dei primi 45' è arrivata la svolta per i padroni di casa, che si sono ritrovati in superiorità numerica dopo l'espulsione di Garavini. Il Carpi ne ha approfittato nella ripresa, quando al 55' si è portato il vantaggio grazie alla rete del difensore Boccaccini. Il Mezzolara non è più riuscito a reagire alla rete avversaria, ed il match si è così concluso con la vittoria dei carpigiani e l'eliminazione degli ospiti.