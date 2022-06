Il Corticella annuncia le conferme di Campagna, Cudini e Larhrib

Preziosissimo tris di conferme in casa Corticella. Simone Campagna (centrocampista), Nicolò Cudini (difensore) e Hamza Larhrib (attaccante) continueranno la loro avventura indossando ancora per una stagione i colori del club bolognese. Le parole del DS Riccardo Motta: “Siamo felici di dare continuità a tre giovani ragazzi che si sono resi protagonisti nel campionato di eccellenza. Conosciamo il loro valore e confidiamo che siano elementi importanti anche in una categoria superiore.”