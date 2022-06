Corticella, arrivano tre importanti conferme

Prima importantissima conferma in casa Corticella. Hamza Oubakent, attaccante classe 1995, resterà con i bolognesi dopo la meravigliosa stagione appena conclusa condita da 20 gol. Altra preziosa e fondamentale conferma in casa Corticella è quella di Francesco Menarini, centrocampista di qualità, che resterà ancora in biancoazzurro e sarà una pedina determinante nel cuore del centrocampo dopo il grandissimo campionato appena terminato. Infine, un altro grande protagonista della promozione in Serie D continua il suo percorso a Corticella. Said Chmangui, classe 1996, vestirà ancora la maglia biancoazzura e farà parte del reparto difensivo a disposizione di mister Miramari.