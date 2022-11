Il Corticella cade sul campo della Pistoiese

PISTOIESE-CORTICELLA 2-0

PISTOIESE: Magri, Pertica, Viscomi, Davì, Arcuri, Caponi, Mehic, Sighinolfi (20′ st Benassi), Macrì (20′ st Citro), Di Biase (46′ st Florentine), Barzotti (35′ st Urbinati). All. Consonni.

CORTICELLA: Cinelli, Mambelli (41′ st Alberti), Cudini, Ercolani, Menarini (12′ st Amayah), Salvatori (9′ st Campagna), Chamgui, Oubakent (47′ st Casazza), Marchetti, Larhrib (20′ st Tcheuna), Leonardi. All. Miramari.

ARBITRO: Gavini di Aprilia.

RETI: 5' st Barzotti, 38' st Citro.

Sconfitta amara per il Corticella, che sul campo dello stadio Melani di Pistoia è caduto con i padroni di casa della Pistoiese. Nella prima frazione di gioco sono poche le emozioni, con le due formazioni che non riescono a trovare il guizzo giusto per sbloccare il match. Al termine dei primi 45', dunque, il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0. Nella ripresa, è subito la Pistoiese a rendersi pericolosa ed a trovare la rete del vantaggio con Barzotti al 5'. Il Corticella non riesce a riportare l'incontro in parità, ed al 38' subisce la rete del definitivo 2-0 realizzata da Citro.