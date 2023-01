Il Corticella centra il successo con l'Aglianese

CORTICELLA-AGLIANESE 2-1

CORTICELLA: Bruzzi, Mambelli, Cudini, Chmangui, Ercolani (16′ st Ferraresi), Menarini, Marchetti, Campagna (34′ st Sadek), Farinelli (16′ st Lahrib), Leonardi (22′ st Amayah), Oubakent (34’st Biondelli). All. Miramari.

AGLIANESE: Luci, Perugi, Remedi, Oliveri, Bigica (34′ st Baldeh), Pardera (31’st Baggiani), Grilli, Torrini, Mattiolo, Mirval, Mariani. All. Baiano.

ARBITRO: Luca Selvatici di Rovigo.

RETI: Menarini 20′ pt (C), Pardera 43′ pt (A), Cudini 27’st (C).

La partita si sblocca al ventesimo minuto con Menarini che prova la botta da fuori area e un’incertezza dell’estremo difensore neroverde consente ai padroni di casa di portarsi avanti. La reazione dell’Aglianese però non tarda ad arrivare e al 42esimo minuto Pardera devia in rete un cross su punizione di Bigica. La ripresa sembra scorrere via sulla falsariga del primo tempo. L’Aglianese palleggia e cerca di verticalizzare sfruttando la velocità degli esterni, mentre il Corticella avanza con tanti passaggi orizzontali e tiene bene il campo. Bella la sfida a distanza tra Cudini e Oliveri che si rendono protagonisti a più riprese di ottimi interventi difensivi. Proprio il numero 5 in maglia biancazzurra confeziona la rete del decisivo 2-1. Nel finale da segnalare un'occasione dell’Aglianese con Mirval.