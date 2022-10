Corticella corsaro a Forlì, basta Leonardi

Squadra in casa

Forlì

FORLI'-CORTICELLA 0-1

FORLI': Ravaioli, Ronchi, Sedioli, Tascini, Ballardini, Rrapaj, Varriale, Marzocchi, Fornari, Eleonori, Ballardini. All.: Graffiedi

CORTICELLA: Bruzzi, Mambelli, Menarini, Essel, Cudini, Ercolani, Amayah, Marchetti, Leonardi, Salvatori, Larhrib. All.: Miramari.

ARBITRO: Mattia Rodighiero di Vicenza.

RETI: 67' Leonardi.

Successo importante per il Corticella, che sul difficile campo del Forlì conquista tre punti fondamentali grazie alla rete di Leonardi nella ripresa. Con questa vittoria i bolognesi si portano a 6 punti in classifica, facendo un balzo in 13a posizione uscendo dalla zona playout. Nella prima frazione la gara stenta a decollare, sono poche le occasioni da ambo le parti degne di nota. Così, i primi 45' si chiudono con il punteggio bloccato sullo 0-0. La ripresa è più frizzante, con le due formazioni che alzano i ritmi. Al 67' arriva lo squillo del Corticella, che con Leonardi, che approfitta di un errore della difesa avversaria, insacca la rete che di fatto regala la vittoria ai bolognesi.