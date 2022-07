Corticella, diramata la rosa per l'inizio della nuova stagione

Manca ormai poco per l'inizio della stagione 2022/2023 per il Corticella. Dopo una fase calda di mercato, la rosa a disposizione di mister Miramari sarà composta dai portieri Lorenzo Bruzzi, 2000 e Nicolò Cinelli, 2003. I difensori Said Chmangui, 1996; Nicolò Cudini, 2002; Rodrick Tcheuna, 2004; Filippo Ercolani, 2003 e Lorenzo Alberti, 2004. I centrocampisti Francesco Menarini, 1997; Simone Campagna, 2002; Manuel Marchetti, 1999; Alessandro Casazza, 2002; Marco Bonfiglioli, 2004; Simone Salonia, 2005 e Lorenzo Fantini, 2005. Per concludere, gli attaccanti Hamza Oubakent, 1995; Michele Trombetta, 1994; Luca Leonardi, 1995; Hamza Larhrib, 2003; Fedeico Rinieri, 2003 e Andrea Sansonetti, 2004.