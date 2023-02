Il Corticella espugna il campo dello Scandicci

SCANDICCI-CORTICELLA 1-2

SCANDICCI: Timperanza, Sinisgallo, Cecconi, Tacconi, Ficini, Santeramo, Gianassi, Di Blasio, Gozzerini, Brega, Saccardi. All. Taccola.

CORTICELLA: Cinelli, Tcheuna, Menarini, Chmangui, Cudini, Ferraresi, Oubakent, Sadek, Trombetta, Marchetti, Larhrib. All. Miramari.

ARBITRO: Gaetano Alessio Bonasera di Enna.

RETI: 8' st e 45' st Trombetta (C), 25' st Brega (S).

Vittoria al Turri per il Corticella, che supera nel finale lo Scandicci. In avvio bravo Timperanza a respingere, poi i padroni di casa non riescono a concretizzare con Gozzerini e Saccardi. Ad inizio il Corticella passa in avanti con Trombetta, poi Timperanza salva in due occasioni. E lo Scandicci reagisce, trovando il pari con un gol di Brega, che infila a fil di palo. Nel finale il Corticella trova il raddoppio ancora con Trombetta, che segna l'1-2