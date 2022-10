Il Corticella espunga il campo del Fanfulla

FANFULLA-CORTICELLA 1-2

FANFULLA: Colnaghi, Bignami, Bettoni, Agnelli, Magnaldi (27’ st Lusha), Mecca (31’ st Confalonieri), Cazzaniga (42’ pt Rosa), Bernardini (11’ st Caradonna), Ouaqit (1’ st Donnemma), Siani, De Angelis. All.: Bonazzoli.

CORTICELLA: Bruzzi, Mambelli, Cudini, Chmangui, Ercolani (46’ st Essel), Salvatori (42’ pt Amayah), Marchetti, Campagna (26’ st Casazza), Oubakent (34’ st Tcheuna), Leonardi, Larhrib (18’ st Trombetta). All.: Miramari.

ARBITRO: Saccà di Messina.

RETI: 23’ pt Oubakent (C), 48’ Amayah (C), 38’ st aut. Ercolani (C).

Primi minuti con il Corticella che gioca a viso aperto, senza paura del Fanfulla che inizialmente prova a sfondare soprattutto da sinistra, ma i palloni messi al centro da Bernardini sono prede della difesa ospite. Al 14’ allora ci provano proprio gli emiliani, con la conclusione di Campagna che termina a lato. Al 23’ il vantaggio ospite. Punizione da fuori area di Oubakent che supera la barriera e termina dove Colnaghi non può arrivare. Vantaggio che sembra leggermente destare il Fanfulla, ma il tiro di Agnelli dalla lunga distanza termina a lato. Questa l’ultima occasione degna di nota del primo tempo. A pochi secondi dal termine del recupero, Rosa perde palla e lancia il contropiede ospite rifinito dal neoentrato Amayah che batte sul palo lontano Colnaghi. Tra il 4’ ed il 5’ a provarci sono Bernardini, Mecca, con un gioco di prestigio al limite fermato solo dall’uscita di Bruzzi, e Agnelli. Quando il gol sembra nell’aria, ecco il possibile 3-0 ospite. Il direttore di gara Saccà vede un fallo di Bettoni in area e concede la massima punizione. Sul dischetto si presenta Leonardi che calcia però alto. Lo stesso numero 9 ospite poco dopo viene anche espulso per doppio giallo, dando quindi ulteriore forza al Fanfulla. Palloni in area però che non trovano mai il fondo della rete. Sino al 38’, quando su una palla lunga di Bettoni interviene Ercolani. Il colpo di testa dell’esterno difensivo del Corticella inganna anche Bruzzi che non può fare nulla per evitare il gol. Ultimi 10’ con gli ospiti chiusi a riccio negli ultimi 30 metri e Fanfulla che non riesce a trovare il gol del pari.