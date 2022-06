Il Corticella e Riccardo Motta ancora insieme

Il Corticella è lieto di annunciare che Riccardo Motta, dopo una stagione esaltante, continuerà ad essere il Direttore Sportivo: “Sono molto felice ed orgoglioso di continuare a far parte della famiglia Corticella anche per la prossima stagione sportiva. Farò personalmente il massimo, perché il nostro, continui ad essere un bellissimo viaggio. Forza Corticella!”. A Riccardo il più grande in bocca al lupo dal Presidente Roberta Bonfiglioli e da tutta la famiglia biancoazzurra.