Il Corticella stende il Salsomaggiore con un poker

SALSOMAGGIORE-CORTICELLA 0-4

SALSOMAGGIORE: Galletti, Bran (35’st Ziliotti), Morigoni,Fortunati, Furlotti, Lasagni, Leoni (35’st Brunani), Orlandi (25’st Pedretti), Mancini (1’st Habachi), Berti, Papi. All. Lavezzini.

CORTICELLA: Bruzzi, Mambelli (31’st Tcheuna) , Menarini (35’st Casazza), Chamngui, Cudini (41’st Bonetti), Ercolani (40’st Alberti), Oubakent, Campagna, Leonardi, Salvatori, Larhib. All. Miramari.

ARBITRO: Benestante di Aprilia.

RETI: Campagna 33’pt e 38’pt, Oubakent 28’st, Menarini 34’st.

Primo tempo dove il Salsomaggiore rimane in 10 già al 19’ a causa dell’espulsione di Fortunati. I termali inizialmente non demordono e nel giro di un minuto hanno ben 3 occasioni, nelle quali Bruzzi si supera. Tuttavia è il Corticella a siglare ben 2 reti grazie alla doppietta di Campagna nel giro di 5 minuti. Seconda frazione di gioco dove gli ospiti gestiscono la gara e la chiudono definitivamente con la rete di Oubakent che va in gol in ribattuta dopo che si era fatto parare il rigore da Galletti. I bolognesi dilagano siglando la quarta rete con Menarini, in gol di direttamente da calcio di punizione.