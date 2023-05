Il Corticella supera il Carpi e vola ai playoff

Squadra in casa

CORTICELLA-CARPI 2-0

CORTICELLA: Bruzzi, Tcheuna, Ferraresi, Chamangui, Ercolani, Menarini (dal 62′ Sadek), Marchetti (dal 81′ Amayah), Campagna (dal 54′ Mambelli), Oubakent, Farinelli (dal 58′ Lahrib), Leonardi (dal 67′ Trombetta). All. Miramari.

CARPI: Balducci, Sabattini (dal 76′ Casucci), Boccaccini, Calanca, Dominici, Yabrè (dal 79′ Bouhali), Olivieri, Ranelli (dal 51′ Laurenti), Cicarevic, Arrondini (dal 72′ Stanco), Sall (dal 40′ Castelli). All. Contini.

ARBITRO: Riccardo Tropiano di Bari.

RETI: 21′ Campagna, 78′ Tcheuna.

Un Corticella in palla centa il successo tra le mura amiche dello stadio Biavati con il punteggio di 2-0. Campagna e Tcheuna stendono i biancorossi con una rete per tempo. Successo che permette ai bolognesi di chiudere la stagione regolare in zona playoff, dove affronteranno la Pistoiese.