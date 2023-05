Il Corticella trionfa in finale playoff con il Carpi

CARPI-CORTICELLA 0-2

CARPI: Balducci, Boccaccini, Calanca, Varoli, Sabattini, Yabrè (80′ Cicarevic), Ranelli (80′ Bouhali), Casucci (25′ Laamane), Olivieri, Stanco (60′ Sall), Arrondini (80′ Beretta). All. Contini.

CORTICELLA: Bruzzi, Mambelli (63′ Tcheuna), Cudini, Chmangui, Ercolani, Marchetti, Menarini, Campagna (57′ Sadek), Oubakent (88′ Amayah), Trombetta (84′ Leonardi), Farinelli (70′ Larhrib). All. Miramari.

ARBITRO: Fabio Cevenini di Siena.

RETI: 2′ st Oubakent, 45+3′ st Leonardi.

Il Corticella chiude al meglio la grandiosa stagione disputata con la vittoria nella finale playoff con il Carpi. Nella prima frazione di gioco le due formazioni non sono riuscite a trovare il guizzo giusto per aprire le marcature, ed il punteggio è rimasto bloccato sullo 0-0. Nella ripresa, dopo soli 2', il Corticella si è portato in vantaggio con la rete di Oubakent. Il Carpi non è riuscito a reagire al colpo subito, e nel finale di match i bolognesi ne hanno approfittato per chiudere definitivamente i giochi con Leonardi.