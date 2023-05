Cremonese-Bologna 1-5: resoconto e pagelle

Arnautovic, Ferguson e Posch stendono i lombardi già nei primi 45 minuti. Poi, nella ripresa, Orsolini e Sansone arrotondano ulteriormente il punteggio.

Cronaca di Cremonese-Bologna

Dopo il minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’alluvione, il match comincia sul filo dell’equilibrio e per la prima fiammata bisogna attendere il 13’, quando un tiro di Barrow diventa l’assist vincente per la zuccata sotto porta di Arnautovic. Cremonese 0, Bologna 1. I lombardi accusano il colpo e qualche giro di lancette più tardi ci prova anche Orsolini dalla distanza: sinistro potente ma centrale. I padroni di casa non sembrano poter reagire e così, al 27’, Ferguson raddoppia in mischia sugli sviluppi di un corner battuto da Orsolini. Cremonese 0, Bologna 2. La squadra di Ballardini è ormai in ginocchio e al 30’ Dominguez incrocia il mancino esaltando i riflessi felini dell’ottimo Carnesecchi. Il pallino del gioco è completamente in mano ai rossoblù e al 40’ è di nuovo Orsolini a scaldare i guantoni del portiere di casa: palla deviata in calcio d’angolo e applausi da parte dei 1.500 supporters emiliani giunti allo Zini. Prima dell’intervallo, però, c’è tempo anche per il 3-0 firmato da Posch: ennesimo angolo tagliato da parte di Orsolini, uscita maldestra di Carnesecchi (stavolta rivedibile) e tap-in in torsione del difensore austriaco. A fine primo tempo, i rossoblù sono sopra di tre lunghezze mentre la Cremonese si ritrova ad un passo dalla Serie B.

Nella ripresa, i grigiorossi sembrano metterci un po’ più di grinta ma il Bologna gestisce il triplo vantaggio senza grossi affanni. Anzi, al 62’, arrotonda ancora il punteggio con Orsolini che, dopo aver seguito il preciso lancio del neo entrato Moro, scarta Carnesecchi prima di depositare la palla in rete per la quarta volta in questa partita. Con il risultato definitivamente chiuso, si apre un botta risposta su entrambi i fronti con Skorupski che risponde a Bonaiuto da una parte e Carnesecchi che nega la gioia della doppietta ad Arnautovic dall’altra. Verso l’imbrunire della gara, poi, arriva anche l’espulsione di Orsolini, ma nonostante l'inferiorità numerica il Bologna trova la via del quinto gol grazie al contropiede finalizzato da Sansone in collaborazione con Barrow. Nel finale di una partita stra dominata dagli emiliani, arriva anche lo squillo d’orgoglio lombardo firmato da Ciofani in pieno recupero. Al triplice fischio, i felsinei possono festeggiare un rotondo e meritato 5-1.

Pagelle

Skorupski 6,5: Mai chiamato in causa fino alla risposta sul tiro da fuori di Bonaiuto. Nulla può sul gol della bandiera a tinte grigiorosse.

Posch 7: Difensore goleador. 6° timbro in campionato: che altro aggiungere? (De Silvestri 6: Fa il suo).

Lucumi 6,5: Garantisce fisicità e concretezza per tutta la gara.

Bonifazi 6,5: Il reparto offensivo della Cremonese non è il massimo, ma lui si disimpegna bene.

Cambiaso 6,5: Bella prova sulla corsia di sinistra.

Schouten 7: Lucidità e geometrie: solita pedina imprescindibile (Medel 6: Scende in campo per far rifiatare l’olandese).

Dominguez 6,5: Prova di sostanza in mezzo al campo. Un super Carnesecchi gli nega la gioia del gol (Moro 6,5: Straordinaria la palla per il 4-0 di Orsolini).

Orsolini 6,5: Angoli sempre battuti in maniera pericolosa e autore del bellissimo gol del 4-0. Un voto in meno per l’inutile rosso a giochi fatti.

Barrow 6,5: Soliti strappi confusi sulla sinistra. Il suo tiro sbilenco, però, diventa il suggerimento vincente per il gol del vantaggio firmato da Arnautovic. Meglio così. Suo anche l’assist per il colpo del 5-0.

Ferguson 7: È sempre ben posizionato e al 27’ firma da rapace d’area l’unghiata del 2-0. (Aebischer 6: Entra a giochi fatti).

Arnautovic 7: Lotta e funge da punto di riferimento offensivo per i compagni. Sblocca l’equilibrio alla prima occasione sfruttando il suo sesto senso da navigato attaccante. (Sansone 6,5: Torna dall’infortunio dopo oltre venti giorni e si regala il gol del 5-0).

Tabellino

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Valeri, Chiriches (59' Lochoshvili), Vasquez, Sernicola (77' Afena- Gyan; Castagnetti (71' Quagliata), Pickel, Meite; Galdames (45' Bonaiuto); Tsadjout (45' Ciofani), Okereke. A disp: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Ghiglione, Acella, Felix. All: Davide Ballardini

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (65' De Silvestri), Lucumi, Bonifazi, Cambiaso. Schouten (65' Medel), Dominguez (59' Moro); Orsolini, Ferguson (59' Aebischer), Barrow; Arnautovic (77' Sansone). A disp: Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis, Pyythia, Sansone, Zirkzee. All: Thiago Motta

Arbitro: Paolo Valeri

Assistenti: Rossi- Fontemurato

Var: Marini- Di Bello

Reti: 13' Arnautovic, 27' Ferguson, 46' Posch, 62' Orsolini, 81' Sansone, 91' Ciofani

Ammoniti: 28'+73' Orsolini, 86' Bonaiuto

Espulsi: 73' Orsolini