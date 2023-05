Cremonese-Bologna: pre game e probabili formazioni

Buone notizie in vista della delicata trasferta in terra lombarda in programma sabato 20 maggio alle ore 15, con il Bologna che potrà contare sull’apporto dei rientranti Lucumi e Posch (entrambi assenti contro la Roma) e sul pieno recupero dell’attaccante Nicola Sansone, nuovamente disponibile dopo aver completamente smaltito lo stiramento del gemello mediale. Nel complicato duello dello Zini, dunque, il reparto arretrato dovrebbe ritrovare la sua fisionomia naturale, con l’austriaco sull’out di destra e il colombiano al centro a far coppia con Kevin Bonifazi. Viceversa, ancora qualche dubbio per quanto concerne il ruolo di “numero 9”, con Arnautovic e Zirkzee in volata per conquistare la maglia da titolare.

Probabili formazioni

Cremonese

Costretta a vincere per continuare a sperare in una miracolosa salvezza, la band diretta dall’ex Davide Ballardini non potrà perdersi in troppi voli pindarici e dovrà puntare concretamente verso i tre punti. Davanti a Carnesecchi, quindi, il tecnico romagnolo potrebbe schierare il trio difensivo composto da Ferrari, Chiriches e Lochoshvili, con Sernicola, Benassi, Meité, Galdames e Valeri a formare la folta linea di centrocampo. Davanti, invece, spazio all’esperienza di Ciofani e alla pericolosità del capocannoniere grigiorosso Okereke.

Bologna

Sul versante felsineo, come detto, Posch e Lucumi torneranno al loro posto per formare la classica difesa a quattro in compagnia di Bonifazi e Cambiaso. In mezzo al campo ci saranno Schouten e capitan Dominguez, con Orsolini, Ferguson e Barrow alle spalle di uno tra Arnautovic e Zirkzee.

Le parole di Motta

Dopo aver aperto la conferenza stampa con un doveroso pensiero rivolto alle vittime del maltempo che ha colpito duramente l’Emilia Romagna, il tecnico ha esordito parlando dell’imminente sfida di Cremona: “Sappiamo che loro verticalizzano molto e che tendono a sfruttare le caratteristiche di alcuni giocatori importanti come Okereke. Noi cercheremo di imporre il nostro gioco e di creare di più rispetto alle ultime uscite. Non vinciamo dagli inizi di aprile, ma abbiamo fatto quattro pareggi contro squadre del calibro di Milan, Juve, Roma e Sassuolo e non era certo scontato. Onestamente non vedo un calo fisico, ma il solito impegno da parte di tutto il gruppo”. Successivamente, come ormai di consueto, il discorso è virato sui singoli, in particolare sul momento altalenante dei cosidetti finalizzatori: “Zirkzee deve lavorare di più per trovare gli stimoli giusti, mentre Barrow deve essere più determinante in zona gol e nell’affrontare l’uno contro uno: per il suo e per il nostro bene. Sansone, invece, ha fatto benissimo nel ruolo di punta centrale, riuscendo a fare gol, orientando la pressione e attaccando gli spazi. Purtroppo è reduce da un infortunio, ma rappresenta l’esempio di quello che chiedo ai miei attaccanti”. Immancabile, di riflesso, la panoramica sulla situazione di Arnautovic: “Non abbiamo nessun problema di tipo personale, gioca chi sta meglio e chi in questo momento è più utile alla squadra. Un concetto che vale per chiunque altro. Anzi, aggiungo una cosa: alla sua età, dovesse arrivare una proposta per tornare a livelli internazionali, farebbe bene a considerarla". Infine, in chiusura di chiacchierata, un meritato plauso nei confronti dei tifosi: "Voglio ringraziare di cuore la nostra gente che ci segue sempre con passione. È la dimostrazione che si riconoscono nei valori della nostra squadra e questo ci rende orgogliosi”.

Altro esodo

A tal proposito, infatti, la tifoseria rossoblù sta preparando l’ennesima trasferta di massa di questa stagione. Dopo i sensazionali numeri registrati in quel di Roma, Monza, Verona, Empoli e Sassuolo, dunque, anche allo stadio Giovanni Zini di Cremona Orsolini e compagni potranno contare sul calore di circa 2.000 sostenitori al seguito.