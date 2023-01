Diakite stende l'Imolese

Imolese-Torres 0-1

Imolese (4-4-2): Rossi; Cerretti, Camilleri, Serpe, Eguelfi; Mamona, Zanini, Bertaso, Agyemang; D'Auria, Simeri. A disp. Adorni, Likendja, Capozzi, Paponi, Faggi, De Feo, Rocchi, Perez, Antognoni, Macario, Doda, Ballanti, Bensaja. All. Giuseppe Anastasi.

Torres (4-3-1-2): Salvato; Lombardo, Antonelli, R. Pinna, Liviero; Gianola, Lora, Masala; Lisai; Diakitè, Scappini. A disp. Carboni, Garau, Fabriani, Girgi, Ruocco, Saporiti, Tesio, Carminati, Bonavolontà, Scotto, Campagna. All. Stefano Sottili.

Arbitro: Matteo Canci di Carrara.

Rete: 58' Diakite.

Al 2’ subito un brivido, Simeri col mancino incrocia ma finisce abbastanza largo. Al 5’ calcio di punizione per la Torres: sinistro di Liviero arriva bene Rossi. Al 16’ altro calcio di punizione per la Torres: destro di Lombardo con Mamona in barriera che devia. Al 20’ primo calcio d’ angolo per l'Imolese, Bertaso prova la bomba dalla distanza: palla alta sopra la traversa. Al 22’ cross di Scappini da destra e stacco di Lisai, in anticipo su Rossi, fuori di un soffio. Successivamente l'Imolese recrimina per un rigore negato: sull'asse Eguelfi-Agyemang, quest’ultimo subisce fallo. Al 35’ conclusione di D’ Auria dopo una bella giocata tecnica, ma è fuorigioco. Partita vivace ma bloccata sul risultato di 0-0 all'intervallo. Ad inizio ripresa bel gesto tecnico di Mamona, ci arriva bene Salvato. Al 50’ colpo di testa di Scappini, Rossi blocca agevolmente. Al 58’ gol della Torres con Diakite. L'Imolese resta in dieci per l'espulsione di Camilleri.