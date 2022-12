Domenica sette partite di Lega Pro alle ore 12

Saranno ben sette le partite che si giocheranno tra le 12 e le 12.30 nella diciannovesima giornata del girone C di Lega Pro in programma il 18 dicembre. Alle ore 12 scenderanno in campo Virtus Francavilla e Viterbese, alle 12.30 sarà la volta di: Giugliano-Crotone, Messina-Taranto, Catanzaro-Potenza, Monterosi-Avellino, Pescara-Picerno e Turris-Foggia. Anche nella 1a giornata di ritorno gara al mattino: per il girone A, alle 12:30, al “Briamasco”, scenderanno in campo Trento e Juventus Next Gen. Giocando alle 12 le società combattono la crisi energetica che sta facendo alzare notevolmente i costi delle bollette ed inoltre mostrano la capacità di trasformare la difficoltà in un’opportunità, dando visibilità ai club e cercando di entrare in nuovi possibili mercati come quelli dei paesi asiatici.