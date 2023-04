Dominguez e Schouten nel club dei 100

Prima del match casalingo pareggiato contro il Milan, i due centrocampisti rossoblù sono stati omaggiati dalla società felsinea con una targa celebrativa per aver superato la soglia delle 100 presenze in maglia bolognese (con quella di sabato scorso sono 102 a testa per l’esattezza). Un traguardo davvero prestigioso, soprattutto se rapportato ai vorticosi e scellerati cambiamenti improvvisi del calcio attuale.

Le schede dei due giocatori

Nicolas Dominguez

Argentino di Haedo, “El Principe” viene acquistato dal Bologna nell’agosto del 2019 per una somma complessiva superiore ai 10 milioni di euro. Dopo sei mesi di ulteriore praticantato tra le fila del club di Buenos Aires del Velez Sarsfield, atterra definitivamente in Emilia nel gennaio del 2020. Centrocampista di qualità e quantità, il nazionale albiceleste si è ritagliato nel tempo un ruolo fondamentale nella linea nevralgica del campo, prima sotto la guida di Sinisa e poi con Thiago Motta in panchina. Nelle sue 102 apparizioni ha messo a referto anche 3 reti e realizzato 6 assist. Nell’ultima gara si è disimpegnato per tutta la partita con la fascia legata al braccio, mostrando quella “garra” necessaria per ricoprire un ruolo notoriamente molto delicato come quello del capitano.

Jerdy Schouten

Originario di Spijkenisse, nell’Olanda meridionale, il biondo regista sbarca sotto le Due Torri nel luglio del 2019 dall’Excelsior di Rotterdam per una cifra vicina ai 2,5 milioni. Visione di gioco e precise geometrie sono il suo pane quotidiano, ma nell’ultimo periodo è cresciuto tantissimo anche sotto l’aspetto caratteriale. Punto di riferimento imprescindibile nello scacchiere tattico di Motta, il mediano “orange” è sicuramente uno dei maggiori protagonisti di questa straordinaria stagione. Da quando veste il rossoblù, per lui anche due gol (entrambi straordinari contro Crotone e Venezia) e 6 assist totali.

Gli altri veterani

Nico e Jerdy, dunque, conquistano così un posto all’interno della ristretta cerchia di “centenari” attualmente in squadra. Una particolare classifica guidata al momento dall’esterno Riccardo Orsolini con 177 presenze (condite da 43 gol e 24 assist), mentre al secondo posto spicca la militanza del portiere polacco Lukasz Skorupski (173 apparizioni, con ben 37 clean sheet). Più staccato, invece, il capitano Roberto Soriano (153 gare, con 18 reti e 26 assist), poi Nicola Sansone (121 partite, con 14 gol e 17 assist) e infine Musa Barrow (120 match all’attivo in maglia felsinea, con 27 gol e 25 passaggi vincenti). Fermo a poca distanza dalla meta troviamo Gary Medel con 96 caps e poi a quota 72, ma con l’obiettivo di raggiungere rapidamente la tripla cifra, il centrale francese Adama Soumaoro. Menzione particolare anche per Lollo De Silvestri, navigato leader silenzioso dello spogliatoio rossoblù che finora è sceso sul rettangolo verde difendendo il vessillo petroniano in 73 occasioni.