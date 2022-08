Eccellenza, l'Anzolavino cade sul campo del Campagnola

CAMPAGNOLA-ANZOLAVINO 3-1

CAMPAGNOLA: Ripesi, Platani, Spagnoli, Capone, Camara, Callegari, Dall’Asta (43’ st Pivetti), Riccò (29’ st Reggiani), Mastaj (28’ st Michelini), Jorge Sgro, Kebbeh (35’ st Barolo). All.: Artoni.

ANZOLAVINO: Roccia, Tartarelli, Cotti, Kourouma, Galeotti, Cosner, Ezechia (24’ st Caprino), Margiotta (35’ st Satalino), Prisco (16’ st Righetti), Guidetti (16’ st Tanoh), Migliacci (18’ pt Feze). All.: Pani.

ARBITRO: Nicotra di Finale Emilia.

RETI: 7’ Dall’Asta (C), 36’ Mastaj (C); 11’ st Riccò (C), 16’ st Galeotti (A).

7' di gioco al Sabadini di Campagnola e i rosanero vanno in gol con Dall'Asta che solo al centro dell'area, servito dalla destra porta in vantaggio i locali, 1-0. Reazione dell'Anzolavino con la migliore occasione sui piedi di Prisco che servito da Guidetti avanza fino al tu per tu col portiere avversario che indovina la parata a terra. I rosanero pressano sulla tre quarti e al 36' Mastaj sorprende la difesa e batte Roccia, 2-0 per il Campagnola. Squadre al riposo. Al 1' al rientro in campo bella combinazione Galeotti al centro per Margiotta che di testa costringe il portiere locale a compiere il miracolo deviando sopra la traversa. Sembra che la spinta ospite inizi a mettere in difficoltà il Campagnola ma alla prima sortita in area nella ripresa, all'11' Riccò raccoglie e rasoterra realizza il tris. Si riporta sotto l'Anzolavino e su corner di Margiotta, Galeotti di testa perentoriamente insacca e accorcia. 3-1. Nel finale l'Anzolavino registra l'espulsione di Righetti e tenta il tutto per tutto. Feze colpisce perfettamente verso l'incrocio ma l'estremo rosanero si supera ancora con un colpo di reni deviando sopra la traversa. Poi giunge il fischio finale del Direttore Nicotra. Un Campagnola tonico e già pronto fa suo il match in modo cinico e spietato approfittando degli errori dei verdirossoblu. Anzolavino chiamato già al pronto riscatto domenica prossima. Arriva l'Arcetana.