Eccellenza, l'Anzolavino cade sul campo del Piccardo Traversetolo

PICCARDO TRAVERSETOLO-ANZOLAVINO 2-0

PICCARDO TRAVERSETOLO: Caccialupi, Sane’, Lorusso, Laribi, Zuccolini, Monica, Nasic, Marmiroli (73’ Rizzitelli), Notari, Mangiarotti (88’ Quenda), Kashari. All.: Notari.

ANZOLAVINO: Roccia, Comastri (51’ Tartarelli), Diallo, Kourouma, Capitani, Cosner (8’ Ezechia), Caprino (53’ Galeotti),Tonelli, Prisco (34’ Righetti), Margiotta (73’ Satalino), Feze. All.: Pani.

ARBITRO: Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria.

RETI: 1’ Kashari (P), 58’ Nasic (P).

Cade l'Anzolavino al Tesauri di Traversetolo dove il Piccardo Traversetolo dopo 41 secondi va in vantaggio con un tiro non irresistibile ma molto preciso di Kashari. Subisce il gap fisico la squadra Anzolese che contiene ma perde Cosner uscito in barella dopo un durissimo scontro a centrocampo. Nella ripresa con un gran tiro Nasic legittima la vittoria di casa. Poi out anche Prisco e Margiotta, con caviglie malconce. Nel finale in un paio di occasioni la squadra di Pani fallisce la riduzione di svantaggio. Il Piccardo Traversetolo si aggiudica il match senza dubbio alcuno e con grande merito fatto di individualita' e collettivo, fisicità straordinaria, grinta, intensità e determinazione di alto livello.