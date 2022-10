Eccellenza, l'Anzolavino cade di misura con il Colorno

COLORNO-ANZOLAVINO 2-1

COLORNO: Corradi, Morrone, Toma (64’ Marmiroli), Diaw, Minutolo, Ormindelli, Giovannini (52’ Zaccariello), Arati, Altinier (79’ Ghirardi), Malivojevic, Bandaogo. All.: La Rosa.

ANZOLAVINO: Roccia, Kaba, Cotti, Kourouma, Tonelli (76’ Ezechia), Cosner, Feze, Comastri (64’ Satalino), Marchesini (45’ Puopolo), Galeotti (85’ Dardi), Caprino. All.: Pani.

ARBITRO: Zampini di Ravenna.

RETI: 8’ Bandaogo (C), 18’ Giovannini (C), 60’ Cotti (A).

Cede di misura un buon Anzolavino nella tana di un grande Colorno che gioca un primo tempo di alto spessore tecnico e tattico, e con folate di un collettivo di grande fattura costruisce in venti minuti un doppio vantaggio che al 45' diventa un patrimonio di tre punti importanti che riesce a portare a casa. La seconda frazione vede l'Anzolavino reagire con tutta la propria forza e giocare per una buona mezz'ora con grande padronanza, riducendo lo svantaggio con Diego Cotti che indovina l'angolo giusto e riapre le speranze bolognesi che concludono la parte finale del match all'arrembaggio, ma non trovano il pareggio. Seconda sconfitta in terra parmense per i verdirossoblu che ora si concentrano su avversari alla portata maggiore. Il buonissimo secondo tempo dei bolognesi, che mettono alla frusta il Colorno, e' di buon auspicio per i prossimi fondamentali match in programma.