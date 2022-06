L’Anzolavino calcio ringrazia mister Biagi per la collaborazione, professionalità e dedizione profusa, la società è orgogliosa di avere raggiunto insieme a tutto lo staff l’obiettivo prefissato in un anno sportivamente complicato, che permette all'Anzolavino di rimanere per il terzo anno consecutivo nella categoria. A mister Biagi auguriamo un futuro denso di soddisfazioni.