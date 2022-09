Eccellenza, Anzolavino sconfitto per 5-0 dal Real Formigine

REAL FORMIGINE-ANZOLAVINO 5-0

REAL FORMIGINE: Di Gennaro, Vacondio, Mondini, Caselli, Marverti, Ashong, Hoxha, Ruini, Habib, Cremaschi, Caselli. All.: Sarnelli.

ANZOLAVINO: Calzati, Bettini, Cotti, Kourouma, Galeotti, Cosner, Tartarelli, Tonelli, Righetti, Feze, Ezechia. All.: Marrese.

ARBITRO: Francesco Fedolfi di Parma.

RETI: 11' pt e 24' st Cremaschi; 23' st Caselli; 36' st e 50' st Habib.

L'Anzolavino rimedia una sconfitta molto pesante per 5-0 a Formigine. Risultato che lascia poco spazio ai commenti in una gara che ha visto i padroni di casa dominare dal primo all'ultimo minuto una gara perfetta. Una domenica da dimenticare per il club bolognese che già nel primo tempo era sotto di due reti, senza riuscire nemmeno nella ripresa a reagire ne' a mutare un approccio apparso inadeguato e troppo morbido per questo tipo di gare e di campionato. Ora occorrera' ripartire in fretta perché domenica al Barbieri arriva la Vignolese.