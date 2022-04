Eccellenza, gli appuntamenti della 25a giornata

Si gioca nella giornata odierna il 25° turno del campionato di Eccellenza, con le bolognesi impegnate nei Gironi B e C. Per quanto riguarda il Girone B, la capolista Corticella, dopo la netta vittoria della scorsa settimana, ospiterà tra le mura amiche la Virtus Castelfranco Calcio. La principale inseguistrice del Corticella, il Castenaso Calcio, sarà invece impegnata sul campo del Sant'Agostino per restare a contatto alla vetta. Il Granamica sfiderà la Copparese, match sulla carta agevole per i padroni di casa come quello che affronterà il Medicina Fossatone, che sfiderà il fanalino di coda del torneo, l'Argentana. Come nello scorso weekend, l'Anzolavino sarà impegnato in un derby, questa volta con la Vadese Sole Luna. Nel Girone C, il Valsanterno 2009 ospiterà il Russi, una sfida ostica per i bolognesi.