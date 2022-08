Eccellenza, il Bentivoglio cede al Masi Torello Voghiera

MASI TORELLO VOGHIERA-BENTIVOGLIO 2-0

MASI TORELLO VOGHIERA: Campi, Maneo, Medi, Molossi, Valesani, Franceschini, Catozzo, Negri, Vanzini, Marongiu, De Angelis. All.: Biagini.

BENTIVOGLIO: Piovaccari, Mura, Cattabriga, Battaglia, Di Sisto, Neri, Pressato, Colle, Sansonetti, Grimandi, Fratangelo. All.: Galletti.

ARBITRO: Lorenzo Montefiori di Ravenna.

RETI: 35′ Vanzini; 50′ Marongiu.

Non comincia nel migliore dei modi la stagione del Bentivoglio, che cede 2-0 al Masi Torello Voghiera nel primo turno del campionato di Eccellenza. L’avvio di gara risulta equilibrato, la truppa di mister Galletti gioca bene e non sfigura affatto al cospetto dei ferraresi. Passata la mezz’ora però il Masi Torello Voghiera coglie la migliore delle opportunità e sblocca la sfida su rigore, nell’occasione in cui, in uscita sull’avversario lanciato a rete, si infortuna l'estremo difensore Piovaccari. A segnare dopo questo brutto episodio al 35′ è Vanzini, che trasforma dal dischetto. Si va al riposo in svantaggio, i rossoblù rientrano in campo dopo l’intervallo carichi a mille, tuttavia Marongiu al 50′ sigla il raddoppio mettendo in ulteriore difficoltà Mura e compagni. Il raddoppio taglia un po’ le gambe al Bentivoglio, che termina in dieci la partita per il rosso comminato a Di Sisto (70′).