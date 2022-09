Eccellenza, il Bentivoglio esce sconfitto con il Sant'Agostino

SANT'AGOSTINO-BENTIVOGLIO 2-0

SANT'AGOSTINO: Costantino, Rubbi, Savino, Iazzetta, Stefanelli, Marcolini, Correggiari, Darraji, Fiorini, Gessoni, Gherlinzoni. All.: Zaccaroni.

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin, Cattabriga, Battaglia, Spadaccino, Neri, Mura, Sansonetti, Pressato, Grimaldi, Fratangelo. All.: Galletti.

ARBITRO: Yassine Hafidi di Ravenna.

RETI: 47′ Fiorini; 59′ Gherlinzoni.

Il Sant’Agostino sfrutta al meglio le occasioni e fa suo il match valido per la terza giornata di campionato imponendosi per 2-0. Una prima frazione dove entrambe fanno fatica a conquistare il pallino del gioco. La gara pare svoltare verso lo 0-0 alla pausa lunga, ma al 47′ Fiorini, su una punizione laterale, con una spaccata porta avanti i ramarri. La rete subita cambia un po’ il piano partita dei rossoblù che subiscono ancora il contraccolpo e al 59′ Gherlinzoni raddoppia in contropiede. Sotto di due reti è tutto più difficile. Il Bentivoglio tenta il tutto per tutto, ma i locali si chiudono e non fanno passare uno spillo nonostante rimangano in 10 per l’espulsione di Stefanelli.