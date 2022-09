Eccellenza, il Bentivoglio vince in rimonta con il Castenaso

BENTIVOGLIO-CASTENASO 3-2

BENTIVOGLIO: Farinella, Mura, Cattabriga, Battaglia, Di Sisto, Neri, Spadaccino, Sansonetti, Pressato, Grimandi, Fratangelo. All.: Galletti.

CASTENASO: Aversa, Monducci, Magliozzi, De Brasi, Greco, Grassi, Nanetti, Marchesi, Spiezia, Sartori, Jammeh. All.: Gelli.

ARBITRO: Marco De Robertis di Bologna.

RETI: 25' pt Sartori (C); 7' st Nanetti (C); 17' st Sansonetti (B); 24' st Fratangelo (B); 32' st Grimandi rig. (B).

Il Bentivoglio conquista la prima vittoria in Eccellenza e lo fa contro una corazzata come il Castenaso. A rendere ancora più magico il trionfo, una rimonta epocale. Il Bentivoglio ha sette vite e ribalta lo 0-2 al 52′ andando ad imporsi 3-2. Primo tempo con gli ospiti che cercano subito il forcing ed al 23′ Sartori porta avanti il Castenaso. Il Bentivoglio resiste, ma al 52′ capitola nuovamente per opera di Nanetti. I rossoblù si danno una scossa ed accorciano grazie a Sansonetti, lesto su una respinta del portiere. Il Bentivoglio ci crede, gioca con più caparbietà ed al 69′ riprende l’avversario con la perla da fuoriclasse di Fratangelo. I locali sentono l’odore della preda e la caccia ha inizio. A 10′ dal termine Grimandi dagli 11 metri azzanna la partita. Il finale è in apnea, ma il Bentivoglio ha il cuore di resistere e poter urlare di gioia.