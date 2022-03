Eccellenza, l'Anzolavino pareggia con il San Felice

ANZOLAVINO-SAN FELICE 0-0

ANZOLAVINO: Agusto, Dardi, Comastri (40' pt Annese), Kourouma, Cosner, Ravaglia, Feze (28' st Cassano), D'Antini (4' st Ezechia), Raspadori (28' st Serra), Suma, Margiotta (40' st Dan). All. Biagi.

SAN FELICE: Nutricato, Roccato, Malavasi, Molossi, Rossi, Ambrosini, Haddaji, Gjeci, Veratti, Stabellini (14' st El Gourche), Acanfora. All. Rossi.

Finisce in parità la sfida tra Anzolavino e San Felice disputato allo stadio Barbieri di Anzola dell'Emilia. Buona la prova dei padroni di casa di mister Massimiliano Biagi che, nonostante le diverse occasioni create, non riescono a portare a casa l'intera posta in palio. Locali che hanno provato a fare la partita nonostante l'inferiorità numerica a causa dell'espulsione al 38' del primo tempo di Ravaglia. I bolognesi non demordono e giocano sempre con intensità pur se per oltre 50' con un uomo in meno.