Eccellenza, domenica big match in vetta

A cinque turni dal termine del campionato, entra davvero nel vivo il girone bolognese di Eccellenza. Inizia sabato l’Anzolavino che ospita la quarta forza del torneo, il Masi Torello. Un impegno difficile per la squadra di Anzola alle prese con la lotta salvezza. Domenica invece spicca il derby d’alta quota tra Castenaso e Corticella, le prime due in classifica divise da un solo punto. Distante cinque lunghezze il Granamica, che invece farà visita alla Vignolese, posizionata a metà classifica. Trasferta anche per il Medicina Fossatore che sarà di scena contro il Sant’Agostino. Match che sa quasi di scontro diretto per la Vadese che ospiterà il Castelvetro. Per quanto riguarda il girone C invece, la Valsanterno farà visita al Del Duca Grama in quel di Cervia, in una gara che sa tanto di dentro o fuori per le possibilità di salvezza.