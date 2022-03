Eccellenza, ben due derby in programma nel weekend

Il ventunesimo turno del girone B del campionato di Eccellenza vede in programma ben due derby bolognesi. Il Corticella, voglioso di continuare la propria corsa da primatista, ospiterà domenica il Medicina Fossatone, mentre il Granamica dopo la pesante vittoria sul campo del Castenaso vorrà ripetersi contro l’Anzolavino che è a caccia di punti salvezza. Per il Castenaso l’ostacolo domenicale è la Copparese, un impegno per nulla irresistibile per provare a risollevarsi. Infine, sempre domenica, la Vadese Sole Luna sarà ospite del Masi Torello Voghiera in un match proibitivo ma importante per provare ad uscire dalle sabbie mobili della zona playout. Nel girone C invece, l’unica rappresentate bolognese del Valsanterno, dopo il turno di riposo, ospiterà la Savignanese. Posizioni di classifica e obiettivi completamente diversi per le due formazioni, con la compagine della Vallata a cui servono punti in chiave salvezza.