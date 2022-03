Eccellenza, il Corticella si riprende la testa della classifica

SANT’AGOSTINO-CORTICELLA 0-3

S. AGOSTINO: Costantino, Correggiari, Ribello, Pallara, Savino, Mazzoni, Iazzetta, Schiavon, Di Domenico, Govoni, Fiorini. All. Rambaldi.

CORTICELLA: Bruzzi, Campagna, Menarini, Chmangui, Hasanaj, Zaffagnini, Oubakent, Cipriano, Girotti, Magliozzi, Larhrib. All. Miramari.

RETI: 1' pt rig. Oubakent, 2' st Larhrib, 16' st Campagna.

Vittoria e primato per il Corticella di mister Alessandro Miramari, che conquista i tre punti in palio nell'impegno dello stadio Renato Caselli contro il Sant'Agostino. Una vittoria che permette ai biancocelesti di ritornare in testa alla classifica in virtù della sconfitta del Castenaso in casa contro il Granamica. Espugnato un campo difficilissimo con una grande prova che ci riporta davanti a tutti. Il Corticella apre subito le marcature con il rigore trasformato da Oubakent dopo un solo giro di lancette. Nella ripresa i viandanti sugellano il successo con le reti di Larhrib e Campagna, espugnando un campo difficilissimo grazie ad una grande prova.